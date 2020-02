München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen zehnminütigen "Brennpunkt" (MDR) aus:5. Februar 2020, 20:15 Uhr:Brennpunkt: Politisches Beben in ThüringenModeration: Gunnar Breske FDP-Kandidat Thomas Kemmerich wird mit Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt. Wie geht es jetzt weiter in Thüringen? Vor dem Landtag formieren sich Proteste, hinter den Kulissen wird über Posten beraten. Was bedeutet die Situation im Freistaat für die Bundespolitik?Zu diesen Fragen liefert der "Brennpunkt" heute im Ersten Antworten.Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seiten http://programm.daserste.de/Pressekontakt:Presseservice Das ErsteE-Mail: presseservice@daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4512312