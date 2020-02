Der erzeugte Solarstrom aus der Photovoltaik-Anlage dient vollständig dem Eigenverbrauch des Familienunternehmens. Es stellt in Waalwijk Kunststoffprodukte her.Insgesamt 6690 seiner Glas-Glas-Module hat Solarwatt an das niederländische Familienunternehmen Naber Plastics geliefert. Damit ist eine Photovoltaik-Anlage mit 1,9 Megawatt Gesamtleistung auf dem Dach des Herstellers von Kunststoffprodukten entstanden. Der erzeugte Solarstrom - jährlich etwa 1,7 Gigawattstunden - soll vollständig in der Produktion von Naber Plastics verbraucht werden, wie Solarwatt am Mittwoch mitteilte. Die Entscheidung ...

