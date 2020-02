FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Mittwoch deutlich nach oben. Positiv werden von den Marktakteuren Berichte gewertet, die auf erste Erfolge bei der Suche nach einer Coronavirus-Behandlung hindeuten. Am Vormittag berichtete das chinesische Fernsehen, dass ein Forscherteam an der Zhejiang Universität ein effektives Medikament zur Behandlung von am neuen Coronavirus Erkrankten entwickelt haben soll. Sky News berichtet derweil, dass britische Wissenschaftler einen Durchbruch bei der Suche nach einem Impfstoff erzielt haben, der allerdings zunächst an Tieren getestet werden müsse. Alles in allem sind das gute Nachrichten, auch wenn die Zahl der Erkrankten zunächst weiter steigen dürfte.

Aber auch die jüngsten Liquiditätsspritzen der chinesischen Notenbank könnten dafür sorgen, dass die chinesische Wirtschaft nach der Schwäche der vergangenen Wochen nun besonders stark wachse. Auch ein guter Einkaufsmanager-Index aus dem italienischen Dienstleistungssektor stützt die Stimmung. Bewegt werden die Märkte auch von der Quartalsberichtsaison. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 1,2 Prozent auf 3.776 Punkte, wobei die zyklischen Sektoren der Automobilhersteller und Technologiewerte zu den Gewinnern gehören. Für den DAX geht es um 1,4 Prozent auf 13.470 Punkte nach oben.

ABB fest, Infineon stark im Plus

Die ABB-Aktie gewinnt 5,5 Prozent. Der Schweizer Industriekonzern hat im vierten Quartal trotz eines Umsatzrückgangs mehr verdient. Die Aktionäre sollen für das vergangene Jahr eine Dividende auf Vorjahresniveau von 0,80 Franken je Aktie erhalten. Mit Blick auf das laufende Jahr äußerte sich ABB vorsichtig, die eigenen Absatzmärkte zeigten sich insgesamt aber robust.

Besser als erwartet sind die Zahlen von Infineon ausgefallen. Sowohl der Nettogewinn als auch das Segmentergebnis liegen deutlich über den Schätzungen. Der Umsatz liegt etwa im Rahmen der Prognosen, so dass auch die Margen über den Erwartungen liegen. Der Kurs steigt um 10,5 Prozent.

Siemens operativ schwächer - aber starker Auftragseingang

Bei Siemens (plus 0,9 Prozent) hat der operative Gewinn enttäuscht. Auf EBITA-Basis ist er im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres um 30 Prozent zurückgegangen. Dagegen sind der Nettogewinn und auch der Auftragseingang deutlich höher ausgefallen als zuvor geschätzt. Den Ausblick hat Siemens bestätigt. Gestützt werden dürfte der Kurs zur Hauptversammlung auch von der anstehenden Dividendenausschüttung. Die Dividendenrendite liegt bei etwa 3,5 Prozent.

Für Siemens Gamesa geht es um 7 Prozent nach oben. Positiv wirkt die Nachricht, dass Siemens die 8,1-prozentige Siemens-Gamesa-Beteiligung von Iberdrola für 1,1 Milliarden Euro oder 20 Euro je Anteilsschein erwirbt. Der Kurs von Iberdrola zeigt sich kaum verändert.

Compugroup Medical hat im vierten Quartal bei höheren Umsätzen weniger verdient, die im September gesenkte Prognose aber erreicht. Für das laufende Jahr 2020 stellt das im MDAX und TecDAX notierte IT-Unternehmen weiteres Wachstum in Aussicht. An der Börse geht es für die Aktie um 13,8 Prozent nach oben.

Der Umsatz von Qiagen (plus 6,3 Prozent) hat laut Berenberg nur leicht über den Konsenserwartungen gelegen, während das bereinigte EBIT bzw. der bereinigte Gewinn je Aktie deutlicher nach oben abgewichen seien. Es stimme zuversichtlich, dass der Geschäftsbetrieb im Quartal trotz der intensiven Bemühungen hinsichtlich eines möglichen Verkaufs des Unternehmens nicht in Stocken geraten sei.

Der dänische Windturbinenhersteller Vestas hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr gesteigert und seine Dividende angehoben, für die Aktie geht es um 5,1 Prozent nach oben.

Die Aktie von Vinci steigt um 1,2 Prozent. Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Aktionäre sollen mit einer höheren Dividende am Geschäftserfolg beteiligt werden.

Novo Nordisk (plus 4,4 Prozent) hat im vierten Quartal dank eines starken Absatzes bei Mitteln zur Behandlung von Diabetes und Adipositas den Umsatz gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Jedoch verschlechterten sich beim dänischen Pharmahersteller die Margen wegen Preissenkungen im US-Markt und Währungseffekten.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.773,33 1,10 41,05 0,75 Stoxx-50 3.468,99 1,20 41,21 1,94 DAX 13.454,31 1,30 172,57 1,55 MDAX 28.738,92 1,04 297,02 1,51 TecDAX 3.194,44 2,23 69,68 5,95 SDAX 12.622,41 0,61 76,95 0,88 FTSE 7.495,96 0,75 56,14 -1,36 CAC 5.986,19 0,86 51,14 0,14 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,36 0,04 -0,60 US-Zehnjahresrendite 1,65 0,05 -1,03 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:26 Uhr Di, 17.31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1002 -0,39% 1,1039 1,1035 -1,9% EUR/JPY 120,82 -0,08% 120,69 120,74 -0,9% EUR/CHF 1,0720 +0,14% 1,0693 1,0706 -1,3% EUR/GBP 0,8488 +0,15% 0,8482 0,8471 +0,3% USD/JPY 109,82 +0,32% 109,33 109,41 +1,0% GBP/USD 1,2962 -0,53% 1,3014 1,3027 -2,2% USD/CNH (Offshore) 6,9667 -0,38% 7,0032 6,9883 0% Bitcoin BTC/USD 9.433,25 +2,89% 9.265,26 9.205,76 +30,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,48 49,61 +3,8% 1,87 -15,3% Brent/ICE 55,96 53,96 +3,7% 2,00 -14,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.553,56 1.552,75 +0,1% +0,81 +2,4% Silber (Spot) 17,57 17,60 -0,2% -0,03 -1,6% Platin (Spot) 972,60 964,90 +0,8% +7,70 +0,8% Kupfer-Future 2,58 2,54 +1,4% +0,04 -7,8% ===

