Die Solarindustrie spürt Lieferverzögerungen aus China wegen des Coronavirus. Kunden müssen mit höheren Preisen für Solarmodule rechnen. Die Branche drängt auf einen Wiederaufbau der Photovoltaik-Industrie in Europa.

China hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des neuen Coronavirus zu stoppen. Die Auswirkungen sind vor allem auf dem globalen Ölmarkt zu spüren. Der Preis für den Rohstoff zuckte zuletzt nervös nach unten und oben.

Betroffen von den Auswirkungen des Coronavirus ist auch die Solarbranche. In China verzögerten sich bereits Photovoltaik-Projekte, vor allem wegen eingeschränkter Transportmöglichkeiten durchs Land. Auch die Modulproduktion sinkt, weil viele chinesische Fabriken für Solar-Produkte geschlossen sind.

Diese Einschränkungen spüren auch deutsche Hersteller. "Natürlich spüren wir als international agierendes Unternehmen die Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus auf die Warenströme", sagt Solarwatt-Geschäftsführer Detlev Neuhaus aus Dresden. Solarwatt bezöge einige Rohmaterialien und Zubehörteile für Photovoltaik-Module aus China. Das Unternehmen ist einer der wenigen Hersteller, die noch in Deutschland produzieren. Das Unternehmen könne aber bei Engpässen auf andere Zulieferer zurückgreifen. Für die meisten anderen Solar-Unternehmen in Europa gelte das nicht. Die seien, so der Solarwatt-Manager, ...

