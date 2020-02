Zürich (ots) - Israels Wirtschaftsminister Eli Cohen erklärt im Interview mit der «Handelszeitung», wie die Beziehungen zur Schweiz im Unternehmens- und Forschungsbereich vertieft werden. «Die SBB eröffneten ein Scouting-Büro in Tel Aviv, um israelische Innovationen in Bereichen wie intelligente Mobilität oder Cybersicherheit zu erschliessen. Die Migros hat hier in zwei Startups investiert», sagt Cohen. Darüber hinaus haben Innosuisse und die Israelische Innovationsbehörde «eine Absichtserklärung unterzeichnet, um technologiebezogene Projekte zwischen akademischen Institutionen und Unternehmen beider Länder zu unterstützen». Das gelte auch für den Logistikbereich: «Sowohl die israelische Post als auch die Schweizer Post testen neue Technologien.»



