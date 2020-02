HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat die von der AfD unterstützte Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Regierungschef scharf verurteilt. "Das war ein abgekartetes, gefährliches Spiel heute in Thüringen", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. Kein Wähler in Thüringen habe im Traum daran gedacht, einen FDP-Politiker zum Ministerpräsidenten zu machen. "CDU und FDP in Thüringen verhalten sich komplett verantwortungslos und öffnen der AfD Tür und Tor", sagte Weil. "Meine klare Erwartung an die Bundes-CDU und die Bundes-FDP ist: Bringen Sie Ihre Parteifreunde in Thüringen zur Besinnung und zwar schnell!"/cwe/DP/fba