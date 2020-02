Ab dem Schuljahr 2023/2024 wird es verpflichtenden Informatik-Unterricht an niedersächsischen Schulen geben. Erstmal braucht es aber passende Lehrkräfte. Informatik in der Schule - das ist wichtig, das wird Pflicht. Das niedersächsische Kultusministerium hat beschlossen, "das Fach […] nach vorne zu bringen, denn Informatik wird eine Kernkompetenz der Zukunft." Ab dem Schuljahr 2023/2024 wird es in der Sekundarstufe I der Schulen im Bundesland Niedersachsen eine Stunde Informatikunterricht wöchentlich geben. Das dürfte einen Wunsch erfüllen...

