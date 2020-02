FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit neuer Hoffnung in Sachen Coronavirus haben Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch weiter zugegriffen. Vom Sturz unter die 13 000 Punkte vor dem Wochenende hatte sich der Dax an den beiden Vortagen schon erholt, jetzt legte er nach und übersprang die Marke von 13 400 Punkten. Mit einem finalen Plus von 1,48 Prozent und einem Schlusswert von 13478,33 Punkten erreichte der Index ein Hoch seit fast zwei Wochen.



In der zweiten Börsenreihe zeigte sich auch der MDax mit einem Anstieg um 1,19 Prozent auf 28 780,27 Punkte ebenfalls sehr robust. Das Coronavirus bleibt zwar nach wie vor im Fokus der Anleger - in China ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten durch das neue Coronavirus wieder schneller gestiegen als in den Tagen zuvor. Laut Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades wurden Anleger aber davon ermutigt, dass chinesische Universitäten Medienberichten zufolge auf ein Heilmittel gestoßen sein könnten. Den Investoren habe dies gereicht, um nach der jüngsten Kursflaute wieder mit mehr Risiko in den Markt zu gehen./kro/fba



DE0008469008, DE0008467416