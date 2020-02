Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Spitzenvertreter der Koalitionsparteien haben nach der überraschenden Wahl des FDP-Fraktionsvorsitzenden Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten harte Kritik geübt und Neuwahlen ins Spiel gebracht. "Es ist ein inakzeptabler Dammbruch, sich mit Stimmen von @AfD und vor allem von Herrn Höcke zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen", erklärte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Die beste und ehrlichste Antwort wären Neuwahlen."

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer warf dem thüringischen CDU-Landesverband vor, bei der Wahl gegen die Beschlusslage der Partei verstoßen zu haben. "Das Wahlverhalten im dritten Wahldurchgang geschah gegen den Willen der Bundespartei, das halte ich für falsch", sagte sie in Straßburg. Sie sehe "keine stabile Grundlage für den jetzt gewählten Ministerpräsidenten", und nun müsse darüber geredet werden, ob es Neuwahlen gebe. "Dies ist kein guter Tag für Thüringen und kein guter Tag für das politische System in Deutschland", sagte die CDU-Vorsitzende.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sprach in Berlin von einem "schwarzen Tag für Thüringen". Die CDU habe immer wieder deutlich gemacht, dass es "keine Zusammenarbeit jedweder Art mit der AfD" geben könne. Die Entscheidung spalte das ganze Land und führe es nicht zusammen. "Umso schlimmer ist, dass offensichtlich auch Abgeordnete der CDU Thüringen billigend in Kauf genommen haben, dass durch ihre Stimmabgabe ein neuer Ministerpräsident auch mit den Stimmen von Nazis wie Herrn Höcke ... gewählt werden konnte", sagte er. "Das Beste für Thüringen wären Neuwahlen."

Walter-Borjans spricht von Skandal erster Güte

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans nannte die Geschehnisse in Thüringen einen "unverzeihlichen Dammbruch", ausgelöst von CDU und FDP. "Dass die 'Liberalen' den Strohmann für den Griff der Rechtsextremisten zur Macht geben, ist ein Skandal erster Güte", twitterte er.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich erklärte, die nächsten Tage würden zeigen, ob Kramp-Karrenbauer und FDP-Chef Christian Lindner "noch die Kraft und den Willen aufbringen, eine fatale Entscheidung für unser Land zu korrigieren". Er sprach von einem "absoluten Tabubruch, der nicht akzeptiert werden darf", und nannte es "empörend, dass es sich offensichtlich um ein abgekartetes Spiel gehandelt" habe. Grünen-Haushaltssprecher Sven Kindler twitterte, er erwarte, "dass die Bundesspitzen von CDU und FDP jetzt maximalen Druck auf ihre Landesverbände ausüben und dafür sorgen, dass Kemmerich umgehend als MP zurücktritt".

Lindner brachte seinerseits Neuwahlen für den Fall einer Blockade im Landtag ins Spiel. "Sollten sich Union, SPD und Grüne einer Kooperation mit der neuen Regierung aber fundamental verweigern, dann wären baldige Neuwahlen zu erwarten und aus meiner Sicht auch nötig", sagte der FDP-Chef in Berlin. Die Entwicklung sei bei einer Telefonkonferenz der FDP erörtert worden. Landtagsfraktion und Landesverband der FDP in Thüringen handelten in eigener Verantwortung. Lindner appellierte aber an Union, SPD und Grüne, "das Gesprächsangebot von Thomas Kemmerich anzunehmen.

Der FDP-Landeschef Kemmerich hatte sich zuvor in Erfurt auch mit den Stimmen der AfD überraschend zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Auch in seiner eigenen Partei war dies auf Bundesebene zum Teil harsch kritisiert worden. "Als Liberale und als Demokratin ist es für mich unerträglich, dass er mit den Stimmen der AfD gewählt wurde", sagte die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Mitglied des FDP-Bundesvorstands ist, der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. "Da dreht sich bei mir der Magen um." Der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) zeigte sich bestürzt. "Das ist ein Dammbruch", sagte er der Rheinischen Post.

