Die Europäische Union soll an einer Überarbeitung des Finanzregelwerks MiFID II arbeiten. Offenbar sollen einige Zugeständnisse an Großbritannien gestrichen werden.

Befreit von britischem Einfluss wird in der Europäischen Union an einem Vorstoß gefeilt, die vom Brexit geplagte City of London zu schwächen. Amtsträger in Berlin, Brüssel und Paris planen, das in Reaktion auf die Finanzkrise eingeführte Finanzregelwerk MiFID II abzuändern. Dabei sollen Zugeständnisse an Großbritannien gestrichen werden, die in den sechs Jahren bis zur Verabschiedung der Richtlinie gemacht wurden.

Die Bestimmungen für Research-Ausgaben, Aufzeichnungspflichten und den Handel mit Aktien, Derivaten und Rohstoffen werden wahrscheinlich überarbeitet. Das würde den Brexit für internationale Banken wie Goldman Sachs Group ...

