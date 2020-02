Wenn die Virus-Angst weicht, schlägt die Stunde der Newcomer für die Börse. Bis zu zehn Kandidaten stehen bereit.

An den Börsen regiert in diesen Tagen das Prinzip Hoffnung. Man setzt auf einen Durchbruch bei der Behandlung des Coronavirus und kauft Aktien, obwohl die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft kaum abzuschätzen sind. Aber, und das ist die Logik des Marktes, die Profis gehen antizyklisch vor - und handeln die Chancen der Zukunft, nicht die Ängste der Gegenwart.

Das gilt auch für die Börsengänge, denn trotz der Seuche in China feilen die Investmentbanker eifrig an den Emissionen für dieses Jahr. Bis zu zehn Initial Public Offerings (IPOs) können sich die Experten in diesem Jahr vorstellen - und diese Schätzung rührt aus der laufenden Woche, sie hat also das Corona-Szenario voll berücksichtigt.

Positiv

