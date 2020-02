Vestas Wind (DK0010268606) hat mit den heute vorgelegten Zahlen für das Gesamtgeschäftsjahr 2019 und das 4. Quartal 2019 erneut überzeugt.Im Gesamtjahr 2019 konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 19,9 % auf 12,147 Mrd. Euro gesteigert werden. Daraus erzielte das Unternehmen einen EBITDA von 1,55 Mrd. Euro, was einer EBITDA-Marge von 12,8 % entspricht. Im Vorjahr hatte sie bei 13,8 % gelegen.Daraus generierte Vestas ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen von 1,004 Mrd. Euro, was einer EBIT-Marge von 8,3 % nach 9,5 % im Vorjahr entspricht. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag schließlich bei 909 Mio. Euro bzw. 7,48 % des Umsatzes nach 8,98 % im Vorjahr. Der Nettogewinn schließlich legte im Berichtszeitraum auf 700 Mio. Euro zu, was einer Steigerung gegenüber 2018 von 2,5 % und einer Umsatzrendite von 5,8 % entspricht.

