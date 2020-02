Die philippinische Zentralbank (BSP) dürfte den Leitzins bei der Sitzung am Donnerstag wahrscheinlich um 25 Basispunkte senken, so Lee Sue Ann, Ökonomin bei der UOB Group. Wichtige Zitate "Wir denken, dass eine weitere Konjunkturbelebung und ein allmählicher Inflationsanstieg das Vorhaben der BSP, die vorangegangene Straffung der Geldpolitik in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...