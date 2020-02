Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Mittwoch in Brüssel "optimistisch" in Hinblick auf die kommenden Verhandlungen über das nächste EU-Budget gezeigt. "Die Verhandlungen sind natürlich komplex, weil sich 27 Staaten auf eine Linie einigen müssen, aber ich bin sehr optimistisch, dass das am Ende des Tages gelingen wird", sagte er vor seinem Gespräch mit EU-Ratspräsident Charles Michel.Da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...