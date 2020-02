Sowohl in Bitcoin als auch in Ethereum ziehen wir die Stopps unserer Position in den Gewinn nach. Diese befinden sich nun unterhalb der Welle iv in Orange in Bitcoin und unterhalb der Welle (4) in Grün in Ethereum. Die genauen Stopps finden Sie unten in der Übersicht der Parameter.Dies gesagt gönnen sich die Bullen in Bitcoin weiterhin eine Verschnaufpause und notieren im $9200 Bereich.CHART BTCWie bereits in den vorangegangenen Updates erwähnt sollte hier noch ein finaler Push in Richtung $10000 ...

