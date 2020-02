TourRadar, der weltweit größte Online-Reisemarktplatz für mehrtägige Touren, meldet die Berufung von Amy Leavenworth zum VP of Product. Vom Wiener Hauptsitz von TourRadar aus wird Leavenworth das Produktteam bei der Entwicklung, dem Aufbau und der Optimierung nutzerorientierter Lösungen leiten, um weltweit mehr Menschen unvergessliche Reiseerlebnisse zu vermitteln.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200205005694/de/

Amy Leavenworth is TourRadar's new VP of Product (Photo: Business Wire)

Amy Leavenworth bringt breit gefächerte Führungserfahrungen zu TourRadar. Zuletzt war sie Director of Product bei Booking.com und leitete Booking Home, das Produktsegment für alternative Unterkünfte des Unternehmens. In dieser Funktion leitete sie 20 funktionsübergreifende Produktteams, um die Produktivität und Rentabilität des zweiseitigen Marktplatzes des Unternehmens zu verbessern.

"Wir sehen unsere Mission in der Vermittlung lebensbereichernder Reiseerlebnisse und das fängt bei unserem Produkt an", sagte Travis Pittman, CEO und Mitbegründer von TourRadar. "Amy verfügt über nachweisliche Erfolge bei der Förderung von Innovation und Wachstum, die ein Online-Marktplatz zur Beschleunigung des Geschäfts benötigt. Wir freuen uns, Amy zu begrüßen und können es kaum erwarten, dass sie unser Produkt für unsere Reisenden und Reiseveranstalter auf die nächste Stufe bringt", so Travis Pittman, CEO und Mitbegründer von TourRadar.

Eine der besten Erfahrungen im Leben von Amy Leavenworth war das Reisefieber, das sie auf einer Radtour mit ihrer besten Freundin durch England und Wales packte. Die Reise öffnete ihren Horizont und weckte ihre Entdeckerfreude. Sie hofft, in ihrer neuen Funktion den Kunden von TourRadar ähnliche phantastische Reiseerlebnisse bieten zu können.

Über TourRadar

TourRadar ist der weltweit größte Online-Reisemarktplatz für mehrtägige Touren. Mit einem vertrauenswürdigen Online-Marktplatz für Reisende, um unvergessliche Reiseerlebnisse weltweit zu finden und zu buchen, revolutioniert TourRadar die Methoden des Vergleichs und Kaufs von mehrtägigen Touren. TourRadar arbeitet mit über 2.500 Reiseveranstaltern zusammen und bietet mehr als 40.000 Touren in über 200 Ländern an. Gegründet 2010, war TourRadar das erste Unternehmen, das mehrtägige Reisen auf einen Online-Marktplatz verlagert hat und damit zum Marktführer der Branche wurde. TourRadar hat seinen Hauptsitz in Wien (Österreich) und Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Australien. Informationen zu TourRadar finden Sie unter TourRadar.com oder folgen Sie @TourRadar auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube und Linkedin

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200205005694/de/

Contacts:

Cameron Papp

Head of Public Relations, TourRadar

cameron@tourradar.com