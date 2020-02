In Mexico City soll bald der Bau eines neuen Flughafens starten. Exklusive Satellitenbilder zeigen die gescheiterten Anläufe. Das jahrzehntelange Hickhack lässt selbst die Probleme am Berliner Flughafen klein aussehen.

An einem schönen Tag ist der Anflug auf Mexico City für Passagiere und Luftfahrtmanager aus Europa nicht nur aufregend - sondern ärgerlich. Kurz bevor sie auf dem größtem Flughafen Lateinamerikas aufsetzen und sich durch die oft völlig überlasteten Terminals quälen müssen, erhaschen sie noch einen kurzen Blick auf eine viel bessere Zukunft. Denn auf dem Weg liegt die Bauruine eines neuen Airports: ein modernes Gebäude in der Form irgendwo zwischen einem aufgeweichten X und einer jubelnden Figur ohne Kopf auf einem Gelände mit viel Raum.

Wäre die Sache gelaufen wie geplant, würden die rund 1500 täglichen Flüge der gut 50 Airlines ab dem Herbst auf dem Texcoco genannten X-Gelände enden. Für die derzeit gut 50 Millionen Passagiere im Jahr würde der Besuch in Mexico City in einem eindrucksvollen Glaspalast mit einer freischwebenden Decke von zu bis 170 Meter Spannweite beginnen. Stattdessen erwarten sie lange Wartezeiten ihrer Flugzeuge vor dem Terminal, Schlange stehen für Koffer oder Kontrollen in leicht muffigen Hallen und die oft dreckigen Gänge oder Toiletten. Kein Wunder, dass der Airport als "Inbegriff der Unzulänglichkeit" gilt, wie der Chef des Weltluftfahrtverbandes Alexandre de Juniac noch höflich formuliert.

Doch immerhin einer Gruppe bietet der verkorkste Neubau einen Trost: den Machern des künftigen Berliner Flughafens BER. "Dessen Pannenserie wirkt neben dem Chaos in Mexiko klein", so ein führender Manager der Flugbranche. Denn während hinter den Verzögerungen beim deutschen Hauptstadtairport vor allem die Selbstüberschätzung der Verantwortlichen im Unternehmen und des Berliner Senats steckt, ist das jahrzehntelange Hin und Her um den Flughafen der mexikanischen Metropole ein von persönlicher Eitelkeit geprägtes innenpolitisches Drama in drei Akten.

Der erste Versuch - Ende durch Gewalt

Begonnen hat die Geschichte vor etwa 20 Jahren. Damals kam der im Fliegerjargon MEX abgekürzte Airport wieder mal an seine Grenzen. Zwar waren das Terminal und die zwei Bahnen seit den Fünfzigerjahren im Abstand von jeweils zehn Jahren erweitert oder größer umgebaut worden. Doch viel mehr als die damals gut 20 Millionen Passgiere im Jahr konnte das System einfach nicht aufnehmen. Dazu kommen sich auf dem engen Gelände die Maschinen auf den Rollbahnen und vor den Passagierbrücken immer öfter in die Quere. "Großflugzeuge wie der A380 von Air France oder die Lufthansa Boeing 747-8 haben fast keinen Raum zum Wenden", klagt ein Airline-Vertreter.

Also verkündete der damalige Präsident Vicente Fox 2002 zum ersten Mal den Bau eines neuen Flughafens in Texcoco, rund 20 Kilometer nordöstlich des heutigen Landeplatzes. Leider währte der Traum von mehr Platz und pünktlicheren Verbindungen nicht lange. Kurz nach der Ankündigung protestierten Anwohner. Als die Demonstrationen gewalttätig wurden, stoppte Fox notgedrungen den Bau. Um das anhaltende Wachstum auch ohne Neubau einigermaßen in den Griff zu bekommen, quetschte die Regierung im Jahr darauf ein zweites Terminal in den Südwesten des Geländes. Damit konnte der Flughafen immerhin 32 Millionen Passagiere einigermaßen bequem abfertigen. Doch der Ausbau war umstritten. Denn kaum war der Bau Ende 2007 in Betrieb, begann die Finanzkrise und der ...

