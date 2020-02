Friedrich Merz kündigt seinen umstrittenen Job als Aufsichtsrat bei BlackRock Deutschland. Die Verbindung tat ihm und dem Konzern nicht unbedingt gut. Der Rücktritt könnte Voraussetzung für eine neue Polit-Karriere sein.

Als Friedrich Merz die Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz angestrebt hat, kam ihm gerade eine Hausdurchsuchung bei BlackRock in die Quere. Auch den Kopf hinzuhalten für Taten, die man nicht begangen hat, war ihm dann wohl eine Lehre. Aber Merz hatte die Rolle des Buhmanns für alles, was im Hause des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock schieflief. Er ist zwar erst seit 2016 Aufsichtsrat bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, wurde aber dennoch in Sippenhaft genommen für Geschäfte, die vor seiner Zeit bei BlackRock in den Jahren 2007 bis 2011 stattgefunden haben sollen.

Die Staatsanwaltschaft Köln hatte damals Räume der BlackRock Asset Management Deutschland AG in München durchsuchen lassen. Sie sind federführend bei den Ermittlungen zu Cum-Ex-Geschäften, bei denen Aktien rund um den Dividendenstichtag gehandelt wurden und anschließend ausländische Betrüger häufig mehrmals Steuererstattungen vom deutschen Fiskus verlangt haben. Der wurde dadurch um Milliarden geprellt. Merz hatte solche Geschäfte stets verurteilt und Aufklärung gefordert.

Aufsichtsratsvorsitzender der BlackRock Asset Management Deutschland AG, das klingt groß und mächtig - ist es aber nicht. BlackRock ist weltweit ein Gigant in der Vermögensverwaltung sowie in der Analyse von Finanzdaten und für rund 7000 Milliarden Dollar verantwortlich. In Deutschland aber ist BlackRock ein Zwerg. Gerade mal 150 Mitarbeiter arbeiten in München und Frankfurt für das Unternehmen. Diese AG ist ein Anhängsel der britischen BlackRock Investment Management (UK) Limited, die von der britischen Finanzaufsicht beaufsichtigt wird. Merz konnte den Amerikanern dadurch helfen, dass er immer wieder die kapitalgedeckte Altersvorsorge in Deutschland ansprach und auch salonfähig machen wollte - Sparen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...