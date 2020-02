The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.02.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.02.2020



ISIN Name



AU000000CSV7 CSG LTD

CA30710L1013 FANDOM SPORTS MEDIA

FI4000062385 DNA PLC

LU0048167497 GAM MULT.-GER.FOE EUR B

LU1048656075 SI ANL.-GLB.RES.AB.RET. R

US21640C1053 COOL HLDGS INC. DL-,001

CSG-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de