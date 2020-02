Tomasz Malec ist seit Anfang Februar 2020 Mitglied des Viking Malt Group Management Teams und leitet den Bereich Group Supply Chain.

Zuvor war Tomasz Malec als VP Production für Carlsberg tätig, leitete mehrere Standorte in Polen und unterstand der in der Schweiz befindlichen Carlsberg-Konzernabteilung Group Supply Chain. Er begann seine Karriere bei Carlsberg im Jahr 2002 als Investment Manager und war auch als Brewery Director für Kasztelan und Okocim tätig, bevor er in seine derzeitige Position wechselte.

Davor war er für Elkomtech, Danfoss und Computerland SA sowie Huta Aluminium Konin SA in verschiedenen internationalen Führungspositionen tätig.

Tomasz Malec wird die Strategie des Unternehmens vorantreiben und die Lieferkette von Viking Malt mit Fokus auf nachhaltige Betriebsabläufe und qualitativ hochwertigen Kundendienst kontinuierlich weiterentwickeln.

Er hat einen Abschluss in Ingenieurwesen von der Technischen Universität Lódz, Polen.

Tomasz Malec wird in der Niederlassung Warschau tätig sein.

