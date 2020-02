Die Kurse von US-Anleihen haben am Mittwoch im späten Handel die Verluste vom Vortag ausgeweitet. Marktbeobachter verwiesen auf eine freundliche Stimmung an allen wichtigen Aktienmärkten, die für eine geringere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren sorge. Die Bedrohung durch die Corona-Krise wird an den Märkten als nicht mehr so ausgeprägt eingeschätzt wie noch vor einigen Tagen.Für Belastung ...

