Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - ValueLabs (https://www.valuelabs.com/) Australia hat eine Spende von 10.000 US-Dollar für "Victorian Bushfire Appeal" angekündigt, um die unmittelbarsten Prioritäten der betroffenen Gemeinden zu unterstützen, darunter die Rettung und Rehabilitation der lokalen Tierwelt.Die in Partnerschaft mit der Bendigo Bank Community Enterprise Foundation und der Salvation Army ins Leben gerufene Regierungsbehörde "Victorian Bushfire Appeal" wird die betroffenen Bewohner des Bundesstaates Victoria beim Wiederaufbau unterstützen.Die Finanzierung wird auch die Durchführung von Veranstaltungen in den von den Buschbränden betroffenen Gemeinden unterstützen und den privaten Haushalten und Gemeinden helfen, sich auf Buschbrände und andere Naturkatastrophen vorzubereiten.Biju Madhav (https://www.valuelabs.com/leadership/biju-madhav/), Sr. Vice President & und Regionalleiter von ValueLabs Australia, sagte: "Unsere Gedanken sind bei den betroffenen Familien, der Tierwelt, den Feuerwehrleuten und den Menschen, die zu den Wiederaufbaumaßnahmen beitragen. Wir sind entschlossen, die australischen Gemeinden zu unterstützen, besonders in dieser Zeit der Not".Informationen zu ValueLabsValueLabs ist ein globales Technologieunternehmen für Produktentwicklung, Datentechnologie und digitale Dienste. Die von The Digital Flywheel betriebenen ValueLabs bieten End-to-End-Lösungen in den Bereichen Kundenerlebnis, Daten und Analytik, Produktentwicklung sowie Automation. In den vergangenen 22 Jahren konnte das Unternehmen weltweit auf 30 Standorte, 5.500 Mitarbeiter und 150 Kunden wachsen und wurde mehrere Jahre in Folge von Seiten der Kunden mit einem branchenführenden NPS (Net Promoter Score) von über 75 ausgezeichnet.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022046/ValueLabs_LLP_Logo.jpgPressekontakt:Bhavana ReddyE-Mail: Bhavana.madadi@valuelabs.comOriginal-Content von: ValueLabs Australia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141082/4512538