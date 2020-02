Italien schickte Golden Delicious und Granny Smith. Frankreich beteiligte sich mit Granny Smith und Pink Lady. Verschiedentlich rundeten günstige Zufuhren aus den Niederlanden die Warenpalette ab. Einzig in Berlin tauchten polnische Golden Delicious auf. Bildquelle: Shutterstock.com Ab und zu wurden manche Varietäten knapp, so etwa in Frankfurt, wo sich französische Jazz...

Den vollständigen Artikel lesen ...