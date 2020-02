Baierbrunn (ots) - Anmoderationsvorschlag: Es muss ein schreckliches Gefühl sein, wenn ein Fremder in der Wohnung alles durchwühlt, rausgerissen und angefasst hat, selbst wenn er keine Wertsachen gefunden hat. Um das zu verhindern, müssen Fenster und Türen abgesichert sein. Marco Chwalek hat für uns nachgefragt, wie man sich am besten vor Einbrechern schützen kann:Sprecher: Einbrecher benötigen meist nur wenige Sekunden, um ein ungesichertes Fenster aufzuhebeln und in die Wohnung einzusteigen, berichtet der "Senioren Ratgeber". Wir haben Chefredakteurin Claudia Röttger gefragt: Wo kann man sich beraten lassen, wenn man den Einbruchsschutz verbessern will?O-Ton Claudia Röttger: 21 Sekunden"Bei der Polizei. Die Polizei berät jeden kostenlos, und die Beamten kommen auf Wunsch auch nach Hause. Grundsätzlich sollte man beim Nachrüsten auf Qualität achten. Zum Beispiel werden einbruchhemmende Produkte mit RC2 oder WK2 gekennzeichnet, und ein gutes Stangenschloss erkennt man am VdS-Siegel."Sprecher: Die Montage sollte man Fachleuten überlassen. Aber welche Möglichkeiten gibt es, um nachträglich die Fenster vor Einbruch zu sichern?O-Ton Claudia Röttger: 21 Sekunden"Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die sicher einfachste und kostengünstigste Lösung sind abschließbare Fenstergriffe. Ein Stangenschloss, das auch nachgerüstet werden kann, bietet schon eine Dreifach-Verriegelung: Oben, unten und seitlich. Es wird oft mit einem abschließbarem Griff angeboten und auf Wunsch auch mit einer Alarmfunktion."Sprecher: Einbrecher versuchen aber auch immer wieder das Schloss der Eingangstür aufzubrechen. Wie kann man sich davor schützen, dass Diebe nicht in die Wohnung gelangen?O-Ton Claudia Röttger: 16 Sekunden"Eine sichere Lösung ist zum Beispiel eine neue Eingangstür mit einer Mehrfachverriegelung der Klasse RC2. Aber auch ein neues Türschloss mit einbruchhemmendem Zylinder macht es dem Einbrecher schwerer, in die Wohnung zu kommen oder ein Querriegel, der an der Wohnungstür angebracht wird."Abmoderationsvorschlag: Verlässt man das Haus, sollte man immer die Fenster schließen und die Wohnungstür abschließen, rät der "Senioren Ratgeber".Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4512550