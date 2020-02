ERFURT (dpa-AFX) - 'Thüringer Allgemeine' zu Thüringen/Ministerpräsident



Es mutet recht scheinheilig an, wie Thomas Kemmerich nach seiner Wahl betont, er sei Anti-AfD und Anti-Höcke. Denn ein paar Minuten zuvor nahm er die Wahl an, die er hätte ablehnen müssen, wenn diese Worte substanziellen Charakter hätten. Scheinbar waren aber alle Mittel und Tabubrüche recht, um politische Ziele zu erreichen. Dies ist ein herber Rückschlag für das Vertrauen der Menschen in die parlamentarische Demokratie. Fest steht, dass das Risiko eingegangen wurde, dass die AfD ihren Kandidaten fallen lässt und geschlossen für Kemmerich stimmt - auch von der CDU, die sich hätte enthalten oder einen eigenen Kandidaten stellen können, um einen Ministerpräsidenten von Gnaden der AfD zu verhindern. Danach zu behaupten, es seien geheime Wahlen und man wisse ja nicht, wer wen wählt, ist Verrat an den Wählern von CDU und FDP./yyzz/DP/zb