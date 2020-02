HAMBURG (dpa-AFX) - 'Die Zeit' zu China:



Seit Jahren bangt der Westen, dem chinesischen Modell nicht mehr lange standhalten zu können. In Peking werde nicht diskutiert, sondern gehandelt. In Wahrheit liegen die Dysfunktionalitäten des chinesischen Modells offen zutage. Wo Eigeninitiative nicht erwünscht ist, Ehrlichkeit bestraft und Transparenz verhindert wird, da soll es dauerhaften Fortschritt geben? Man muss ein sehr frommer Kommunist sein oder ein sehr wendiger Kapitalist, um diesem Glauben anzuhängen. Xi Jinping vereint heute alle Macht in seiner Hand. Er ist Parteichef, Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Staatspräsident, dazu Vorsitzender von einem halben Dutzend "Leitungsgruppen"./yyzz/DP/stk