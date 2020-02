Der Dax ist nur noch wenige Punkte von einem Rekordhoch entfernt. Im Fokus der Anleger stehen an diesem Donnerstag etliche Firmenbilanzen.

Impulse erhalten die Märkte an diesem Donnerstag vor allem von Unternehmen: Am Morgen gewähren unter anderem OMV, Osram, Nokia, Arcelor-Mittal, Voestalpine, Sanofi und Fortum den Anlegern Einblick in ihre Bücher. Am Mittag folgen, vor dem Handelsstart an der Wall Street, die US-Konzerne Twitter, Philip Morris und Kellogg. Zudem präsentieren Uber und T-Mobile US am Donnerstag ihre Zahlen.

In Deutschland blicken die Maschinenbauer auf die Geschäftslage: Der Branchenverband veröffentlicht Daten für 2019. Wegen globaler Handelsstreitigkeiten und des Strukturwandels in der Autoindustrie stehen die Maschinenbauer enorm unter Druck.

Nach den Kursverlusten der vergangenen Woche aufgrund des Coronavirus hat sich der Dax zuletzt erholt. So schloss der deutsche Leitindex am Mittwoch 1,5 Prozent im Plus bei 13.479 Punkten. Damit stieg er innerhalb von drei Tagen um fast 500 Punkte - und ist nun weniger als 160 Zähler vom Rekordhoch entfernt.

Am Donnerstagmorgen notiert der Dax vor dem Handelsbeginn auf außerbörslichen Plattformen leicht im Plus.

1 - Vorgabe aus den USA

In den USA haben am Mittwoch ermutigende Konjunkturdaten den Börsen auf die Sprünge geholfen. Anleger zeigten sich erfreut über den monatlichen Jobmarktbericht der privaten Arbeitsagentur ADP, der besser ausfiel als erwartet. Außerdem legte der ISM-Einkaufsmanager-Index für die US-Dienstleister überraschend deutlich zu.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 1,7 Prozent fester aus dem Handel bei knapp 29.291 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg 1,1 Prozent auf fast 3335 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,4 Prozent auf rund 9509 Stellen. Die beiden letzteren schlossen auf Rekordständen.

2 - Handel in Asien

Die asiatischen Aktien haben am Donnerstag im Zuge der positiven Ergebnisse an der Wall Street trotz Sorgen über den Coronavirus ebenfalls zugelegt. "Es ist schwierig für Investoren, chinesische Aktien jetzt zu verkaufen, da die Haltung der Behörden sehr klar ist", sagte Naoki Tashiro, Präsident von TS China Research. "Bis die Ausbreitung des Virus aufhört, werden Marktstabilisierungsschritte die Anlegerpsychologie nicht vollständig verändern."

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,3 Prozent höher bei 23.865 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 2,2 Prozent und lag bei 1739 Punkten. Die Börse in Shanghai lag ein Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai ...

