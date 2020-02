Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PLASTIK - Ein Zusammenschluss namhafter Umweltverbände fordert die Bundesregierung zu drastischen Maßnahmen im Kampf gegen Plastikmüll auf. Sie fordern in ihrem Aktionsplan, alle Einwegverpackungen durch Mehrwegsysteme zu ersetzen. Zu dem Forderungskatalog zählen zudem eine Abgabe auf Einwegbecher und steuerliche Vorteile für Produkte, die repariert werden können. Im Kampf gegen Mikroplastik fordern sie Geschwindigkeitsbegrenzungen und Gewichtsreduzierungen bei Autos bis hin zu einem SUV-Verbot, um den Reifenabrieb zu reduzieren. Eine Kernforderung der Verbände - darunter Greenpeace, die Deutsche Umwelthilfe und die Deutsche Meeresstiftung - ist es, die Plastikproduktion selbst drastisch herunterzufahren. Die Industrie steht nach Ansicht der Verbände an einem Scheideweg: Die Verpackung der Zukunft müsse wiederverwendbar, zumindest aber vollständig recycelbar sein. (SZ S. 19)

STABILITÄTSPAKT - Die EU-Kommission erwägt eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Eine vorläufige Bestandsaufnahme der Brüsseler Behörde hatte zahlreiche Schwächen in den europäischen Haushaltsregeln zutage gefördert, die nach der Finanzkrise eingeführt wurden. So sei der Fiskalrahmen immer komplexer geworden, was seine Akzeptanz erschwere, sagte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Er verwies unter anderem auch auf die prozyklischen Wirkungen der Regeln und das Herunterfahren öffentlicher Investitionen durch die Euro-Länder. Stabilität bleibe ein zentrales Ziel der Budgetregeln, sagte Gentiloni. Aber genauso wichtig sei es, das Wachstum zu stützen und insbesondere die massiven Investitionen zu mobilisieren, die in Europa für den Klimaschutz und die weitere Digitalisierung fällig würden. In einer mehrmonatigen öffentlichen Konsultation will die EU-Kommission daher auch mögliche neue Ausnahmen in den Verschuldungsregeln prüfen. Konkrete Reformvorschläge könnten dann bis Jahresende folgen. (Börsen-Zeitung S. 5)

RENTE - Der rentenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Ralf Kapschack, fordert eine grundlegende Reform der Altersversorgung für Parlamentarier. "Abgeordnete sollten sich den gleichen Regeln unterwerfen, die für abhängig Beschäftigte und künftig auch für Selbstständige gelten: rein in die gesetzliche Rentenversicherung", schrieb Kapschack in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. Bislang genießen Abgeordnete des Bundestages bei der steuerfinanzierten "Altersentschädigung" viele Privilegien: Schon nach relativ kurzer Zeit erreichen sie üppige Pensionsbezüge, Beiträge zahlen sie nicht. (Handelsblatt S. 9)

EU-BEITRITT - Die EU-Kommission will Beitrittsgespräche effizienter gestalten. Kandidatenländer, die Reformen nicht umsetzen, werden stärker bestraft. Diese neuen Regeln sollen vor allem Frankreich dazu bewegen, sein Veto gegen die Aufnahme von Verhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien aufzugeben. (SZ S. 7/FAZ S. 7)

KLEINSPARER - Bundesfinanzminister Olaf Scholz will Kleinsparer im Gegenzug zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer steuerlich entlasten. Laut Welt-Informationen soll der Sparerpauschbetrag von aktuell 801 Euro um 50 Euro auf 851 Euro erhöht werden, bei gemeinsam veranlagten Paaren würde der Betrag entsprechend um 100 Euro auf 1702 Euro im Jahr steigen. Zusätzlich soll es einen neuen Altersvorsorgepauschbetrag in Höhe von 30 Euro für Singles und 60 Euro für Paare pro Jahr geben. (Welt S. 9)

BUNDESBANK - Die Deutsche Bundesbank steht vor einem Umbruch. Die Zentralbank steht vor großen Herausforderungen im Bereich Digitalisierung und demografischer Wandel. Im kommenden Jahrzehnt scheidet fast die Hälfte der Belegschaft aus. Seit Monaten wird deshalb in Frankfurt an einer neuen Strategie gefeilt. (Handelsblatt S. 30)

PHARMA - Die Zahl der Neuentwicklungen im Bereich der onkologischen Wirkstoffe ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Das zeigt eine Auswertung des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller (vfa), die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Demnach sind derzeit 206 Projekte bei unterschiedlichen Unternehmen in Arbeit, die sich mit der Entwicklung von Krebsmedikamenten beschäftigen und bis 2023 zu einer Zulassung kommen könnten. Vor fünf Jahren waren es den Angaben zufolge nur halb so viele. "Die Krebsforschung ist in den vergangenen Jahren große Schritte vorangekommen", sagte vfa-Präsident Han Steutel. (Funke Mediengruppe)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2020 00:38 ET (05:38 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.