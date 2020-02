Continental will die Produktion am Standort Babenhausen bis Ende 2025 schließen. Dort arbeiten rund 1800 Menschen. Gespräche mit Käufern der Fabrikgebäude laufen bereits - und sorgen für Streit mit dem Betriebsrat.

Die geplante Schließung der Produktion am Continental-Standort Babenhausen schreitet voran. So sei man bereits "hinsichtlich einer Nachnutzung der Produktionsgebäude aktiv mit potenziellen Interessenten" im Gespräch, sagte Continental der WirtschaftsWoche. An- und ungelernte Mitarbeiter aus der Produktion würden qualifiziert. Laut Betriebsrat haben bereits 41 Menschen die Umschulung zu gewerblichen Berufen wie Verfahrensmechaniker und Mechatroniker begonnen. Außerdem werden dem Unternehmen zufolge derzeit auch Mitarbeiter an den internen und externen Arbeitsmarkt vermittelt. Laut Continental konnte man bereits "über 500 potentielle externe Arbeitsplätze identifizieren".

Solche gut gemeinten Aktionen sorgen jedoch für Unmut im Betriebsrat. Die Personalabteilung verteile ab und an Stellenausschreibungen von anderen Firmen, sagte Standort-Betriebsratschef Roland Weihert der WirtschaftsWoche. "Dieses Vorgehen wird vom Betriebsrat nicht akzeptiert. Der Arbeitgeber versucht hier, Mitarbeiter loszuwerden - ohne die Zahlung einer Abfindung", das gehe nicht. Ohnehin hätten seit September 2019 schon rund 200 Mitarbeiter Continental Babenhausen verlassen. ...

