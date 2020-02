Dammbruch oder Tabubruch und Freispruch! In einem der kleinsten Bundesländer lief gestern der dritte Dammbruch in der deutschen Innenpolitik. Die AfD ist nahe an der Schwelle zur Anerkennung als Regierungspartei. Alle 20 Jahre: Vor gut 40 Jahren nahm die SPD die Grünen ins Kabinett (Hessen) mit Joschka Fischer, vor gut 20 Jahren ebenfalls die SPD mit den Linken in Brandenburg/Berlin. Nun winkte mit halbem Schwenker die CDU in Richtung AfD ein. Was kommt bleibt offen.



