APA ots news: OMV erzielt ein starkes CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 3,536 Mrd - trotz eines herausfordernden Marktumfeldes - ANHANGWien (APA-ots) - Leistungskennzahlen Jänner bis Dezember 2019*Konzern* Starkes CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 3,536 Mrd (-3%) Der Upstream Beitrag sank trotz gestiegener Produktions- und Verkaufsmengen. Der Grund für den leichten Rückgang waren höhere Abschreibungen infolge der großen Akquisitionen in Neuseeland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Malaysia sowie niedrige Gaspreise. Im Gegenzug dazu stieg das Downstream-Ergebnis aufgrund eines starken Beitrags des Retail- und Commercial-Geschäfts. * Jahresüberschuss EUR 2,1 Mrd (+8%) - höchstes Netto-Ergebnis in der OMV Geschichte* Den Aktionären zuzurechnender Periodenüberschuss EUR 1,7 Mrd (+17%) * Hoher Cashflow aus der Betriebstätigkeit EUR 4,056 Mrd (-8%) * CCS ROACE vor Sondereffekten bei 11% im Gesamtjahr 2019 * Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung eine Dividende je Aktie von EUR 2 vorschlagenUpstream* Durchschnittlicher Brent-Preis auf USD 64,2/bbl (-10%) gesunken * Produktion um 60 kboe/d auf 487 kboe/d (+14%) gestiegen * Produktionskosten auf USD 6,6/boe (-6%) gesunken * Gesamtverkaufsmenge auf 169,3 Mio boe (+14%) gestiegen * Operatives Ergebnis vor Sondereffekten EUR 1,951 Mrd (-4%)Downstream* OMV Referenz-Raffineriemarge auf USD 4,44/bbl (-15%) gesunken * Durchschnittlicher CEGH Gaspreis auf 14,8 EUR/MWh (-36%) gesunken * Raffinerie-Auslastungsgrad um 5 Prozentpunkte auf 97% gestiegen * Gesamtverkaufsmenge Raffinerieprodukte auf 20,94 Mio t (+3%) gestiegen * Erdgas-Verkaufsmengen auf 137 TWh (+20%) gestiegen * CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten auf EUR 1,677 Mrd (+2%) gestiegenStrategische Highlights 2019* Jänner: OMV kündigte den Kauf eines 15% Anteils an ADNOC Refining und an einem zu gründenden globalen Trading Joint Venture an * Februar: OMV und Sapura Energy schließen die Akquisition von einer 50% Beteiligung an dem neuen Unternehmen SapuraOMV Upstream Sdn.Bhd. ab * März: OMV und ADNOC unterzeichneten Absichtserklärungen um potenzielle Möglichkeiten zur Zusammenarbeit im petrochemischen Bereich zu eruieren sowie die Umsetzbarkeit einer skalierbaren ReOil Anlage in VAE zu prüfen * Juni: * Kaufpreisvereinbarung zwischen OMV und Gazprom zum möglichen Erwerb einer 24,98%-Beteiligung an den Blöcken 4A/5A der Achimov-Formation in Höhe von EUR 905 Mio * Partnerschaft zwischen Porsche Holding & OMV zum Thema CNG in der Mobilität * Juli: * OMV und VERBUND intensivieren ihre strategische Energie-Kooperation: gemeinsame Errichtung der größten Photovoltaik-Freiflächeninstallation in Österreich sowie Evaluierung für den möglichen Bau einer elektrolytischen Wasserstoffproduktion * Baustart und Investition von EUR 64 Mio für ISO C4 Anlage in der Raffinerie Burghausen * Mubadala, OMV und Chandra Asri unterzeichneten Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Petrochemischen Bereich in Indonesien * OMV und ADNOC schließen Vereinbarung zur strategischen Partnerschaft (15% Anteil an ADNOC Refining und an einem zu gründenden globalen Trading Joint Venture) ab * September: * OMV, Snam und TAG unterzeichneten Absichtserklärung für nachhaltige LNG Mobilität * OMV erneut im Dow Jones Sustainability Index gelistet * November: * OMV vereinbart Verkauf ihres Anteils am Maari Öl-Feld in NeuseelandErste strategische Highlights 2020* Jänner: SapuraOMV und Partner geben erste Produktion aus SK408-Gasfeldern bekannt * Februar: OMV erhält erneut Leadership-Ranking für Klimawandel von CDP - OMV ist eine der Top-14 Öl- und Gasunternehmen weltweit*Die genannten Werte beziehen sich auf das Gesamtjahr 2019, als Vergleichsgrößen dienen, sofern nicht abweichend gekennzeichnet, die Gesamtjahreswerte 2018.Rückfragehinweis: OMV Aktiengesellschaft Andreas Rinofner +43 1 40440-21357 public.relations@omv.com http://www.omv.com http://blog.omv.com http://omv-mediadatabase.com Social Media: http://facebook.com/OMV http://twitter.com/omv http://youtube.com/omv http://instagram.com/omv http://linkedin.com/company/omvDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***OTS0004 2020-02-06/07:07