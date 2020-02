Nach einer mehr als beeindruckenden Rally der Tesla-Aktien haben diese am Mittwoch herbe Verluste erlitten. Am Montag und Dienstag waren die Papiere des Herstellers von Elektrofahrzeugen um insgesamt gut 36 Prozent nach oben geschossen. Nun strichen Anleger Kursgewinne ein, abgeschlagen am Ende des Nasdaq 100 Index sackten die Aktien um 18,7 Prozent ab. Im Tagestief waren es sogar mehr als 20 Prozent."Nach fünf Tagen in Folge mit Kursgewinnen liegen die Aktien heute im roten Bereich", sagte Analyst ...

