Das ist wahrlich ein Paukenschlag: Der US-Pharmakonzern Biogen hat eine Patentklage des Generikaherstellers Mylan abgewehrt. An der Börse folgt die Reaktion prompt. Die Biogen-Aktie legt zweistellig zu. In den kommenden Wochen ist zudem mit Neuigkeiten beim wichtigen Alzheimer-Projekt Aducanumab zu rechnen.Mylan sei den Beweis schuldig geblieben, dass das Patent für Tecfidera gegen Multiple Sklerose nicht haltbar sei, gab das US-Patentamt am Mittwochabend bekannt. Mylan hatte argumentiert, dass ...

