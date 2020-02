Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus hält die Welt in Atem. Bei den Rohstoffen stehen vor allem die Ölpreise unter Druck. Warum der Virus letztendlich aus aktueller Sicht keinen nachhaltigen Effekt auf die Nachfrage und den Ölpreis haben wird, erläutert Rohstoffexperte Eugen Weinberg in der aktuellen Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.