Die Serie hält: Auch zur Wochenmitte steht Tesla weiterhin einsam an der Spitze der meistgehandelten Aktien in Stuttgart. Nachdem es für dieAktiedes Elektroautobauers an den vergangenen zwei Handelstagen um jeweils bis zu 20 Prozent nach oben ging, kehrte gestern etwas Ruhe ein. Bei einem Minus von 2,9 Prozent notierte Tesla am Mittag bei rund 780 Euro und steht aktuell bei nur noch 702 Euro - womöglich nehmen die ersten Anleger ihre Gewinne mit. EUWAX Der Autor stellt hier lediglich Informationen ...

