Wenn dieser Tage die Dividendensaison startet, richtet sich der Blick neben den Börsenkursen auf die Ausschüttungen. Es gibt regionale Unterschiede - insgesamt schütten deutsche Unternehmen aber wenig aus.

Wenn dieser Tage die Dividendensaison startet, vor allem nach der Hauptversammlung von Siemens am 5. Februar, dann richtet sich der Blick neben den Börsenkursen auch wieder auf die Ausschüttung der einzelnen Unternehmen und insgesamt. Die Dekabank als Wertpapierhaus der Sparkassen hat dabei gerade herausgefunden, dass besonders Unternehmen aus Bayern eine hohen Anteil an den Ausschüttungen der 160 Unternehmen aus Dax, MDax und SDax haben. Die 37 in den drei Indizes und gleichzeitig in Bayern beheimateten Unternehmen werden 2020 voraussichtlich knapp 15 Milliarden Euro an ihre Aktionäre auszahlen. "Damit wäre Bayern trotz leichtem Rückgang von 44 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr die ausschüttungsstärkste Region in Deutschland", so Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Dekabank.

Thyssen-Ausschüttung schon ins Wasser gefallen

Üblicherweise ist Thyssenkrupp der erste große Konzern des Jahres, der Dividende überweist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...