In einem weiteren Schritt der Deeskalation im Handelskonflikt senkt China die Strafzölle auf US-Importe im Wert von 75 Milliarden Dollar (68 Milliarden Euro). Die im September verhängten Abgaben in Höhe von fünf und zehn Prozent werden ab dem 14. Februar halbiert, wie die Regierung in Peking am Donnerstag ankündigte. China und Washington hatten nach fast zweijährigem erbittertem Handelsstreit Mitte Januar ein erstes Teilabkommen zur Beilegung ihres Handelskonflikts unterzeichnet. Die jetzt von Peking angekündigten Zollreduzierungen beziehen sich auf eine Palette von mehr als 1.600 Gütern, von Sojabohnen, Geflügel und Meeresfrüchten bis hin zu Flugzeugen. In dem Teilabkommen mit Washington sagt Peking zu, mehr US-Güter zu importieren und geistiges Eigentum zu respektieren. Die USA verzichten im Gegenzug auf neue Strafzölle und senken teilweise bestehende Zölle.

TAGESTHEMA II

US-Präsident Donald Trump ist einer Amtsenthebung in der Ukraine-Affäre entgangen und hat damit im Wahljahr 2020 einen wichtigen Erfolg erzielt. Im von seinen Republikanern kontrollierten Senat kam am Mittwoch wie erwartet nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit für eine Amtsenthebung zusammen. Trump sprach anschließend von einem "Sieg" beim "Impeachment-Schwindel". Für die oppositionellen Demokraten war es eine politische Niederlage mit Ansage. Die Demokraten werfen Trump vor, unter Missbrauch seines Amtes zu seinem persönlichen politischen Vorteil die Ukraine zu Korruptionsermittlungen gegen seinen Rivalen Joe Biden gedrängt und als Druckmittel eine Militärhilfe in Höhe von 391 Millionen Dollar (355 Millionen Euro) zurückgehalten zu haben. Ex-Vizepräsident Biden bewirbt sich um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten und könnte Trump bei der Wahl im November herausfordern. Später soll Trump die parlamentarische Untersuchung zur Ukraine-Affäre rechtswidrig blockiert haben.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 216.000 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,6% gg Vq 3. Quartal: -0,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,6% gg Vq 3. Quartal: +2,5% gg Vq

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.352,00 +0,51% Nikkei-225 23.873,59 +2,38% Hang-Seng-Index 27.475,59 +2,57% Kospi 2.227,94 +2,88% Shanghai-Composite 2.859,84 +1,48% S&P/ASX 200 7.049,20 +1,05%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Spekulationen auf eine Eindämmung der Coronavirus-Epidemie treiben die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag nach oben. Positive Nachrichten kommen auch zum US-chinesischen Handelsstreit. China halbiert ab dem 14. Februar die im September verhängten Strafzölle auf US-Importe im Wert von 75 Milliarden Dollar. Dazu gesellen sich positive Vorgaben aus den USA, wo die Aktienkurse zusätzlichen Auftrieb von überraschend starken heimischen Konjunkturdaten bekamen. Im Sog der Ölpreise erholen sich die Aktien der Branchenunternehmen. In Australien stiegen Woodside Petroleum um 2,7 Prozent und Beach Energy um 1,6 Prozent. Inpex gewinnen in Tokio 2,8 Prozent. Die Aktie des auch im Rohstoffgeschäft tätigen japanischen Handelshauses Marubeni rückt um 2,2 Prozent vor. CNOOC legen in Hongkong um 5 Prozent zu. Neben dem Virus zieht auch die laufende Bilanzsaison einiges Interesse auf sich. In Tokio legt die Toyota-Aktie um 3,5 Prozent zu, nachdem der japanische Automobilkonzern bei der Vorlage von Geschäftszahlen die Jahresgewinnprognose erhöht hat.

US-NACHBÖRSE

Der Kurs von Gopro brach um 14,5 Prozent ein. Das Unternehmen schnitt im vierten Quartal schlechter ab als erwartet. Vor allem das Weihnachtsgeschäft haben die hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllt, hieß es. Analysten vermuteten, dass zu hohe Rabatte den Umsatz gedrückt hätten. Die A-Aktie von Fox stieg um 3,2 Prozent, nachdem das Unternehmen einen überraschend deutlichen Anstieg von Umsatz und Gewinn im zweiten Geschäftsquartal gemeldet hatte. Um 2 Prozent abwärts ging es dagegen mit der Qualcomm-Aktie. Der Chipkonzern hat in seinem ersten Geschäftsquartal zwar mehr umgesetzt und verdient als erwartet, doch überzeugte der Ausblick nicht in allen Punkten. Zynga hatte im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen. Das verhalf der Aktie zu einem Anstieg um 3,9 Prozent. Beim Essenslieferdienst Grubhub verhalfen höhere Marketingausgaben dem Unternehmen zu einer kräftigen Umsatzsteigerung, führten aber zu einem deutlich größeren Verlust als im Vorjahreszeitraum. Die Aktie zeigte sich zuletzt 1,1 Prozent niedriger. Yum China hatte zwar überraschend gute Quartalszahlen vorgelegt, doch warnte der chinesische Restaurantkettenbetreiber, dass das Coronavirus den Gewinn 2020 schmälern könnte. Die Aktie fiel um 2,8 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.290,85 1,68 483,22 2,64 S&P-500 3.334,69 1,13 37,10 3,22 Nasdaq-Comp. 9.508,68 0,43 40,71 5,97 Nasdaq-100 9.367,48 0,36 33,43 7,26 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 994 Mio 994 Mio Gewinner 2.228 2.104 Verlierer 695 833 Unverändert 89 86

Rekorde - Neben der an Fahrt gewinnenden Berichtssaison sorgten vor allem gut aufgenommene Meldungen zum Coronavirus für Bewegung an den Märkten. Auch starke Wirtschaftsdaten beförderten das Sentiment. S&P-500 und Nasdaq-Composite schlossen auf Rekordhoch. General Motors gewannen 1,9 Prozent. Der US-Autobauer ist in die Verlustzone gerutscht. Im laufenden Jahr soll sich die Geschäftsentwicklung jedoch wieder bessern. Ford knickten um 9,5 Prozent ein. Schwächere Absätze in China und ein intensiverer Wettbewerb auf dem Heimatmarkt haben dem US-Autobauer im vierten Quartal zu schaffen gemacht. Walt Disney hat mit dem Gewinn für das erste Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Allerdings kritisierten Experten die Zahl der Neukunden für den Streamingdienst Disney+. Nachdem die Aktie zuletzt gut gelaufen war, gab sie nun 2,3 Prozent nach. Macy's will in den kommenden drei Jahren 125 Filialen schließen und 10 Prozent der Belegschaft abbauen. Der Aktienkurs legte 6 Prozent zu. Die Tesla-Aktie beendete ihren Höhenflug und verlor 17 Prozent. In China kommt es wegen des Coronavirus zu verzögerten Auslieferungen. Auch Nike hat in China wegen der Epidemie Probleme und muss jeden zweiten Laden dort schließen. Die Aktie verlor 0,8 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,44 3,2 1,41 24,1 5 Jahre 1,46 3,8 1,42 -46,3 7 Jahre 1,57 5,2 1,52 -67,7 10 Jahre 1,65 5,3 1,60 -79,1 30 Jahre 2,14 5,6 2,08 -93,2

Die Anleihenotierungen sackten angesichts der positiven Stimmung weiter ab, die Zehnjahresrendite stieg um 5,3 Basispunkte auf 1,65 Prozent

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:45 Uhr % YTD EUR/USD 1,1002 +0,0% 1,1000 1,1038 -1,9% EUR/JPY 120,91 +0,1% 120,78 120,70 -0,8% EUR/GBP 0,8473 +0,1% 0,8463 0,8482 +0,1% GBP/USD 1,2985 -0,1% 1,2998 1,3013 -2,0% USD/JPY 109,89 +0,1% 109,80 109,34 +1,1% USD/KRW 1181,24 -0,2% 1183,96 1190,46 +2,3% USD/CNY 6,9668 -0,1% 6,9738 6,9998 +0,1% USD/CNH 6,9676 -0,1% 6,9739 7,0026 +0,0% USD/HKD 7,7634 +0,0% 7,7633 7,7651 -0,4% AUD/USD 0,6756 +0,1% 0,6747 0,6740 -3,6% NZD/USD 0,6472 -0,1% 0,6478 0,6483 -3,9% Bitcoin BTC/USD 9.646,25 +0,2% 9.625,00 9.239,76 +33,8%

Am Devisenmarkt machte sich das positive Sentiment der Anleger über einen stärkeren Dollar bemerkbar. Der Euro notiert aktuell bei 1,10 Dollar gegenüber 1,1039 am Mittwochmorgen. Auch die Yen-Schwäche belegte die gestiegene Zuversicht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,00 50,75 +2,5% 1,25 -14,4% Brent/ICE 56,42 55,28 +2,1% 1,14 -13,6%

Die Ölpreise profitierten von der Entspannung um den Coronavirus. Ein Treffen der Ölländer weckte die Hoffnung auf preisstützende Maßnahmen. Der Preis für die europäische Sorte Brent stieg um 2,7 Prozent auf 55,42 Dollar, die US-Referenzsorte WTI um 3,0 Prozent auf 51,09 Dollar. Die wöchentlichen offiziellen Zahlen zur Entwicklung der US-Rohöllagerbestände gaben keine zusätzlichen Impulse.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.557,97 1.555,80 +0,1% +2,17 +2,7% Silber (Spot) 17,72 17,60 +0,7% +0,12 -0,7% Platin (Spot) 983,00 983,50 -0,1% -0,50 +1,9% Kupfer-Future 2,61 2,57 +1,4% +0,04 -6,7%

Die Nachfrage nach Gold erholte sich nur leicht nach den kräftigen Verlusten an den Vortagen. Der Preis für die Feinunze Gold stieg um 0,3 Prozent auf 1.557 Dollar, blieb damit aber unter dem Tageshoch von rund 1.562 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONAVIRUS

Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus in China ist erneut deutlich gestiegen. Wie die chinesischen Behörden am Donnerstag mitteilten, starben seit dem Vortag weitere 73 Menschen an den Folgen der Infektion. Die offizielle Gesamtzahl der Todesfälle in Festlandchina wuchs damit auf 563.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Brasiliens Zentralbank hat den als Leitzins geltenden Referenzsatz für den Selic erwartungsgemäß um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent gesenkt, da die Wirtschaft angesichts von Sorgen über eine Abkühlung der Weltkonjunktur gemischte Signale zeigt. Zugleich deutet sie ein Ende des Zinssenkungszyklus an.

FOX

Der Nettogewinn stieg im zweiten Geschäftsquartal von 8 Millionen Dollar oder 0,01 Dollar je Aktie im Vorjahr auf 300 Millionen Dollar oder 0,48 Dollar je Anteilsschein, was teilweise auch an unrealisierten Gewinnen aus den Investitionen in die Roku Inc und die Stars Group lag. Der Umsatz legte um 5 Prozent auf 3,76 Milliarden Dollar zu und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 3,64 Milliarden Dollar.

QUALCOMM

Der Halbleiterhersteller erzielte im ersten Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 99 Cent, während Experten nur mit 85 Cent gerechnet hatten. Der Nettogewinn belief sich auf 925 Millionen Dollar oder 80 Cent je Aktie, ein Minus gegenüber dem Vorjahr, als noch 1,07 Milliarden Dollar bzw 87 Cent je Aktie erreicht worden waren. Der Umsatz stieg dagegen auf 5,08 Milliarden Dollar von 4,84 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Die Prognose hatte lediglich auf unveränderte 4,84 Milliarden Dollar gelautet.

TOYOTA MOTOR

Im dritten Geschäftsquartal vervielfachte sich das Nettoergebnis auf 738,03 Milliarden Yen (umgerechnet rund 6,1 Milliarden Euro). Analysten hatten 573 Milliarden erwartet. Im Vorjahr hatte Toyota 180,92 Milliarden Yen verdient. Der operative Gewinn sank um 3,2 Prozent auf 654,45 Milliarden Yen. Der Umsatz ging um gut 3 Prozent auf 7,545 Billionen Yen zurück, Analysten hatten aber einen Rückgang auf 7,441 Billionen erwartet. Für das Geschäftsjahr 2019/20 erwartet Toyota nun eine Nettogewinnsteigerung um 25 Prozent, bislang hatte der Konzern eine Zunahme um 14 Prozent in Aussicht gestellt.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.