Von Carlo Martuscelli

ROM (Dow Jones)--Unicredit hat ihren Anteil an der türkischen Bank Yapi ve Kredi Bankasi weiter reduziert und dabei einen Millionenverlust in Kauf genommen. Wie die italienische Großbank mitteilte, wurden weitere 12 Prozent an Yapi für 440 Millionen Euro verkauft. Damit liegt die Beteiligung an der Yapi ve Kredi Bankasi AS noch bei rund 20 Prozent. Da die Yapi-Beteiligung mit einer höheren Bewertung als der nun erzielte Preis in den Büchern stand, muss im ersten Quartal ein Verlust von rund 820 Millionen Euro verbucht werden, wie die Bank mitteilte.

Die Unicredit SpA hatte Ende 2019 den Anteil an dem türkischen Geldhaus bereits auf unter 32 Prozent reduziert. Einige Analysten sahen darin einen ersten Schritt zu einem komplett Rückzug aus der Türkei. Das Mailänder Institut hat sich in den vergangenen Jahren von einer Reihe von Geschäften getrennt, so die Struktur vereinfacht und das Kapital gestärkt.

February 06, 2020 02:02 ET (07:02 GMT)

