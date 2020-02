NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Eine bessere Kostenkontrolle und Fortschritte mit Blick auf das Kapital hätten den Weg in Richtung des Ziels für die Eigenkapitalrendite (RoTE) etwas klarer gemacht, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihre RoTE-Schätzung 2020 sei bereits nahe am anvisierten 10-Prozent-Ziel der Großbank./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 00:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2020 / 00:16 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131104

