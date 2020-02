Nach frischen Quartalszahlen handelten die Anleger in Stuttgart am Mittwoch auch häufig die Siemens-Aktie. Bei einem Plus von etwas über einem Prozent folgte Siemens damit dem Gesamtmarkt und steht bei rund 114 Euro. Mehr ist angesichts der veröffentlichten Zahlen wohl nicht drin, belastete Siemens weiterhin die Schwäche im Automobil- und Maschinenbauektor. Zwar stieg der Umsatz leicht auf 20,3 Milliarden Euro, allerdings sank das operative Ergebnis um 30 Prozent auf 1,4 Millionen Euro - weniger, ...

