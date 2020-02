China hat im Zollstreit mit den USA die Rücknahme von Strafzöllen auf Waren im Wert von 75 Milliarden Dollar angekündigt und damit den globalen Aktienmärkten zusätzlich positive Impulse gegeben. In Asien tendierten die Börsen am Morgen fester und auch in Deutschland zeichnet sich ein positiver Handelsstart ab. Der DAX dürfte deutlich über der Marke von 13.500 Punkten loslegen und könnte sogar einen Anlauf auf das Rekordhoch bei 13.640 Punkten unternehmen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im ...

