FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal des Industriekonzerns habe gezeigt, warum Siemens sich aus allen projektbasierten Geschäften zurückziehen müsse, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle Sparten mit Ausnahme des Bereichs Smart Infrastructure hätten schwächere Margen als im Jahr zuvor erzielt und die Erwartungen an das abgelaufene Quartal verfehlt. Besonders dringlich sei der Spin-Off von Siemens Energy./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2020 / 05:03 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

