Guten Morgen,die Börsen fangen an sich an Strohhalmen zu klammern. Das ist verständlich, aber auch nicht ohne Risiko. Als die Nachricht von einem Anti-Coronavirus Medikament die Runde machte, schossen die Kurse auf breiter Front nach oben, obgleich sich die WHO unmittelbar meldete und die Nachricht relativierte:Am frühen Mittwoch meldete Sky News einen "bedeutenden Durchbruch" von Wissenschaftlern am Imperial College London in Großbritannien, die angegeben hatten, die Entwicklungszeit für einen Coronavirus-Impfstoff von "zwei auf drei Jahre auf nur 14 Tage" verkürzt zu haben. Ein anderer separater Medienbericht aus China vom Mittwoch behauptete ferner, dass Forscher in China zwei separate Medikamente gefunden hätten, welche die Wirkung des neuen Coronavirus-Stammes hemmen könnten. Für keine dieser Meldungen gab es eine unabhängige Bestätigung.

