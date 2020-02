Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) bestätigt heute mit einer operativen Meldung die hohen Erwartungen, die der Markt an das hat, und die hohen Kursziele von beispielsweise 270,00 EUR von Hauck&Aufhäuser, die aktuellste Analysteneinschätzung. Nachdem gestern die letzte politische Unsicherheit über das Impeachmentverfahren erwartungsgemäß genommen wurde, sollten die Märkte heute positiv eröffnen, auch cornoa scheint langsam "in den Griff" zu kommen, so dass wieder das Stimmungsumfeld für die Wirecard-Aktie stimmt. Die äußert positive Kursentwicklung seit Anfang des Jahres sollte sich also fortsetzen. ...

