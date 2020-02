Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - - Die neue Studie von Datar Cancer Genetics (https://datarpgx.com/)hat eine revolutionäre neue Methode verwendet, die Cluster von im Blutkreislauf zirkulierenden Tumorzellen aufspürt und bei der Früherkennung von Krebs hilft.- Die Arbeit trägt den Titel "Circulating ensembles of tumor-associated cells: A redoubtable new systemic hallmark of cancer (Zirkulierende Ensembles von tumorassoziierten Zellen: Ein gefürchtetes neues systemisches Kennzeichen von Krebs)" und wurde im International Journal of Cancer (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ijc.32815) veröffentlicht.Eine neue Studie (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ijc.32815) von Wissenschaftlern aus Indien, den USA und dem Vereinigten Königreich hat klinische Beweise für einen innovativen Test vorgelegt, der als nicht-invasiver Screening- und Diagnosetest Anhäufungen von Krebszellen im Blut asymptomatischer Personen nachweisen kann. Der Test könnte die Krebsfrüherkennung einfacher, effizienter und erschwinglicher machen und möglicherweise einen Durchbruch in der Krebserkennung und -diagnose darstellen. Der Test wird demnächst im Handel erhältlich sein.Der Hauptautor Dr. Dadasaheb Akolkar, Forschungsdirektor von Datar Cancer Genetics, kommentierte die Studie wie folgt: "Dies ist die erste Studie dieser Art, die die Prävalenz zirkulierender Tumorembolien oder C-ETACs (Circulating Ensembles of Tumor Associated Cells) in einer Bevölkerungskohorte mit über 16.000 Teilnehmern untersucht, um ein definitives neues systemisches Kennzeichen von Krebs zu etablieren." Die von uns verwendete Technik ist eine bahnbrechende Innovation. Wenn sich Zellhaufen aus einem Tumor im Frühstadium lösen und in den Blutkreislauf gelangen, können wir effizient und präzise einige hundert bösartige Zellen aus mehr als 100 Millionen Zellen isolieren, und zwar aus nur 10 ml Blut. Während fast alle Krebsproben diese Zellanhäufungen hatten, konnte man sie nur in sehr wenigen Proben sehen, die anscheinend ohne Krebs waren."Zu der bahnbrechenden Studie und Technik sagteHerr Rajan Datar, Vorsitzender und Geschäftsführer von Datar Cancer Genetics: "Krebs wird schnell zu einer zivilisatorischen Herausforderung. Wichtig ist, dass die Todesfälle durch Krebs hauptsächlich auf eine späte Erkennung zurückzuführen sind. Wir glauben, dass dieser innovative blutbasierte Test ein Durchbruch in der Krebsvorsorge ist und die Ergebnisse durch eine einfache, patientenfreundliche Erkennung und Diagnose bei scheinbar gesunden Menschen, die möglicherweise eine stille Bösartigkeit in ihrem Körper haben, beeinflussen wird! Der Test hat das Potenzial, die Notwendigkeit invasiver Biopsien und die damit verbundenen Risiken zu eliminieren. In naher Zukunft könnte ein einfacher, kostengünstiger Bluttest ausreichen, um Krebs zuverlässig zu erkennen und zu diagnostizieren, noch bevor irgendwelche Symptome auftreten."An der Studie nahmen 16.134 Teilnehmer teil, darunter 5.509 Patienten mit Krebs (TrueBlood-Studie) und 10.625 Personen ohne Symptome (RESOLUTE-Studie). Der Test zeigte eine Genauigkeit von mehr als 94 %. Die C-ETACs wurden bei 89,8 % der Krebsfälle und nur bei 3 % der scheinbar gesunden, asymptomatischen Personen, die bei den gegenwärtig verwendeten Früherkennungstests keine abnormalen Befunde ergaben, sichtbar. Die Studie war weltweit die größte ihrer Art.Datar Cancer Genetics präsentierte auch weitere Daten auf mehreren führenden internationalen Konferenzen, darunter AACR, ASCO und ESMO (https://datarpgx.com/trublood-publications/)Die Früherkennung von Krebs ist entscheidend, aber auch herausfordernd, da es keine effizienten und zuverlässigen Früherkennungsmethoden gibt. Die meisten kommerziell erhältlichen Krebs-Screening-Tests sind invasiv und teuer. Auch die derzeit verfügbaren Krebsvorsorgetechniken wie Mammographien und Niedrigdosis-CT-Scans (LDCT) bergen Strahlenrisiken, Koloskopien sind invasiv, blutbasierte Marker sind unspezifisch und Gewebebiopsien zur Diagnose haben die gleichen Risiken wie allgemeine chirurgische Eingriffe.Datar Cancer Genetics (https://datarpgx.com/)ist ein weltweit führendes CAP- und CLIA-akkreditiertes Unternehmen für Krebslösungen, das nicht-invasive Tests für ein besseres Krebsmanagement entwickelt.