Die Eröffnung an der Wiener Börse wird am Donnerstag mit positiver Tendenz erwartet. Eine Banken-Indikation signalisierte eine Stunde vor Handelsstart eine Eröffnung des heimischen Leitindex ATX bei 3.142 Punkten. Am Mittwoch war er bei 3.124,47 Zählern aus dem Handel gegangen. Als geopolitischer Impulsgeber dürften sich am Donnerstag Nachrichten aus der Volksrepublik China erweisen. In einem weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...