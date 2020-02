Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang sinkt im Dezember überraschend

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Dezember deutlich schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 2,1 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Auftragsanstieg von 0,7 Prozent prognostiziert. Den vorläufig für November gemeldeten Rückgang von 1,3 Prozent revidierten die Statistiker auf 0,8 Prozent.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im Dezember um 1,3 Prozent

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Dezember gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts verringerten sich die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent. Den für November ursprünglich gemeldeten Umsatzrückgang von 0,5 Prozent revidierten die Statistiker auf 0,4 Prozent.

Brasiliens Notenbank senkt Leitzins um 25 Basispunkte

Brasiliens Zentralbank hat ihren Leitzins gesenkt, da die Wirtschaft angesichts von Sorgen über eine Abkühlung der Weltkonjunktur gemischte Signale zeigt. Zugleich deutet sie ein Ende des Zinssenkungszyklus an. Die nahm ihren als Leitzins geltenden Referenzzinssatz für den Selic erwartungsgemäß um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent zurück. Sie setzte damit die Reihe der Senkungen fort, die sie 2016 eingeleitet hatte, als der Selic bei 14,25 Prozent lag.

Indiens Notenbank lässt Leitzins bei 5,15 Prozent

Die indische Zentralbank hat ihren Leitzins stabil gehalten und erklärt, dass ihre Entscheidung mit ihrem Ziel übereinstimmt, das mittelfristige Inflationsziel zu erreichen und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Die Reserve Bank of India (RBI) hielt ihren Leitzins bei 5,15 Prozent. Das entsprach den Erwartungen aller elf von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen.

China halbiert Strafzölle auf 75 Mrd Dollar an US-Importen

In einem weiteren Schritt der Deeskalation im Handelskonflikt senkt China die Strafzölle auf US-Importe im Wert von 75 Milliarden Dollar. Die im September verhängten Abgaben in Höhe von 5 und 10 Prozent werden ab dem 14. Februar halbiert, wie die Regierung in Peking ankündigte. China und Washington hatten nach fast zweijährigem erbittertem Handelsstreit Mitte Januar ein erstes Teilabkommen zur Beilegung ihres Handelskonflikts unterzeichnet.

Kemmerich lehnt Rücktritt und Neuwahlen ab

Der neue Thüringer Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) hat einen Rücktritt abgelehnt und vor einer Stärkung der politischen Ränder durch Neuwahlen gewarnt. Im ARD-Morgenmagazin rief er CDU, SPD und Grüne im Erfurter Landtag zur Zusammenarbeit auf. "Die Arbeit beginnt jetzt, es geht darum, die Spaltung dieser Gesellschaft zu überwinden", sagte Kemmerich. Er hoffe, "dass die demokratischen Parteien, die demokratischen Abgeordneten im Thüringer Landtag aufeinander zugehen und diese aufgepeitschte Lage etwas beruhigen, denn Neuwahlen in dieser Situation würde nur zu einer Stärkung der Ränder weiter führen."

Landesvorstand der Thüringer SPD fordert Neuwahlen

Nach der umstrittenen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat der Landesvorstand der thüringischen SPD Neuwahlen gefordert. "Es wird unter diesen Bedingungen keine, wie auch immer geartete, Zusammenarbeit mit CDU und FDP geben", teilte der Vorstand nach einer Sitzung mit den Kreisvorsitzenden mit. Aus Sicht der SPD müsse es "zur Klärung der Situation" nun Neuwahlen geben, da die Wahl "gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung erfolgte" und nur mit den Stimmen der AfD möglich gewesen sei.

Präsidium der Bundes-CDU empfiehlt einstimmig Neuwahlen in Thüringen

Das Präsidium der Bundes-CDU hat einstimmig Neuwahlen in Thüringen empfohlen. Dies sagte Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Straßburg. Zuvor hatte sie ihren Parteikollegen in Thüringen bereits vorgeworfen, bei der Wahl des neuen Ministerpräsidenten gegen die Beschlusslage der Partei verstoßen zu haben.

Koalitionsausschuss berät am Samstag über Konsequenzen aus Wahl in Thüringen

Die Parteispitzen von Union und SPD treffen sich am Samstag in einem Koalitionsausschuss, um über Konsequenzen aus der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen zu beraten. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Koalitionskreisen. Die Wahl des thüringischen FDP-Landeschefs Thomas Kemmerich mit Unterstützung von CDU und AfD zum neuen Ministerpräsidenten hat auch die große Koalition in Berlin erschüttert.

Merz gibt Blackrock-Posten auf und will sich stärker für CDU engagieren

Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) gibt seinen Spitzenposten in der Wirtschaft auf, um sich stärker für die CDU engagieren zu können. "Ich werde meine Zeit nun nutzen, die CDU noch stärker bei ihrer Erneuerung zu unterstützen und mich weiter politisch einzubringen", hieß es in einer "persönlichen Erklärung", die Merz veröffentlichte.

Österreich führt Fiebermessungen am Flughafen Wien ein

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus werden die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen von Wien verschärft. Ab Donnerstagmorgen werde am Flughafen der österreichischen Hauptstadt bei Passagieren, die per Direktflug aus Peking kommen, die Temperatur gemessen, kündigte Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig im Sender ORF an.

Wallonisches Parlament votiert einstimmig gegen Mercosur-Handelsabkommen der EU

Das Parlament der französischsprachigen Region Belgiens hat einstimmig die Ratifizierung des ausgehandelten Handelsabkommens der EU mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten abgelehnt. Alle 70 anwesenden Abgeordneten im wallonischen Regionalparlament stimmten für eine Entschließung, die der Föderalregierung in Brüssel die Zustimmung zu dem Abkommen "in der jetzigen Form" untersagt.

Drei Tote und 179 Verletzte bei Flugzeugunglück in Istanbul

Die Zahl der Todesopfer durch das Flugzeugunglück an einem Flughafen in Istanbul ist auf mindestens drei gestiegen. Bei allen drei Toten handelt es sich um türkische Staatsbürger, wie Gesundheitsminister Fahrettin Koca mitteilte. In einer vorherigen offiziellen Zwischenbilanz war nur ein Todesopfer verzeichnet worden.

US-Senat schmettert Amtsenthebung Trumps ab

Der US-Senat hat eine Amtsenthebung von Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre abgeschmettert. Im Oberhaus kam wie erwartet keine Zweidrittelmehrheit für die beiden Anklagepunkte gegen Trump zusammen. Damit endet der historische Impeachment-Prozess. Im ersten Anklagepunkt Amtsmissbrauch sprachen lediglich 48 der 100 Senatoren Trump schuldig: Alle demokratischen Senatoren sowie der Republikaner Mitt Romney. Beim zweiten Anklagepunkt Behinderung des Kongresses sprachen 47 Senatoren Trump schuldig.

+++ Konjunkturdaten +++

Australien Dez Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt -0,5% (PROG: -0,2%)

Australien 4Q Einzelhandelsumsatz +0,5% (PROGNOSE: +0,3%)

