Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - CMS Hasche Sigle (CMS Deutschland), eine der größten und renommiertesten Anwaltssozietäten in Deutschland, optimiert seine Geschäftsprozesse mit Deltek MaconomyDeltek, der weltweit führende Anbieter von Unternehmenssoftware und Informationslösungen für projektbasierte Unternehmen gab bekannt, dass CMS Deutschland, eine der größten und renommiertesten Wirtschaftskanzleien des Landes, die ERP-Lösung Deltek Maconomy zur Umsetzung seiner künftigen Wachstumsstrategie einführen wird.Mit der Deltek ERP-Anwendung kann CMS:- Finanzfunktionalitäten und -prozesse im gesamten Unternehmenbeschleunigen, verbessern und harmonisieren- Finanzprozesse auf nationaler und internationaler Ebenestandardisieren- das Niveau der Systemunterstützung und Prozessautomatisierungerhöhen- von der branchenspezifischen Kompetenz und den Best Practices vonDeltek profitieren "Um in Deutschland und international weiter zu wachsen und zu expandieren, benötigt CMS interne Finanzsysteme und -prozesse, die unsere Vision für die Zukunft unterstützen können. Wir haben uns für Deltek und damit für eine ERP-Lösung entschieden, die speziell für Professional Service Firms und mit jahrelanger Erfahrung in unserer Branche entwickelt wurde", sagte Hartmut Papenthin, Managing Director Operations bei CMS Deutschland. "Mit Deltek an unserer Seite sind wir sicher, dass wir den Anforderungen eines sich wandelnden Marktes gerecht werden und unsere Ziele für die Zukunft erreichen.""Die Kompetenz in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts in Verbindung mit der internationalen Perspektive und Präsenz von CMS Deutschland schafft eine exzellente Ausgangsposition für künftiges Wachstum und Entwicklung. Mit seiner Entscheidung für Deltek wird CMS Deutschland von optimierten Prozessen profitieren, die eine bessere Entscheidungsfindung und die schnelle Anpassung an sich verändernde Marktbedingungen ermöglichen. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft und die Möglichkeit, das Geschäft von CMS Deutschland zu unterstützen", sagte Stefan Kim, Deltek Vice President für Skandinavien und die DACH-Region.Über DeltekBessere Software bedeutet bessere Projekte. Deltek ist der weltweit führende Anbieter von Unternehmenssoftware und Informationslösungen für projektbasierte Unternehmen. Mehr als 30.000 Unternehmen und Millionen von Benutzern in über 80 Ländern weltweit verlassen sich auf Deltek, um von unerreichten Möglichkeiten bei Projektanalyse, -management und -kooperation zu profitieren. Unsere branchenorientierte Kompetenz führt Projekte zum Erfolg und unterstützt Unternehmen, eine Leistung zu erreichen, die Produktivität und Umsätze maximiert. www.deltek.comÜber CMS DeutschlandCMS ist in Deutschland eine der führenden Anwaltssozietäten auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts. Mehr als 600 Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare beraten mittelständische Unternehmen ebenso wie Großunternehmen in allen Fragen des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts. CMS Deutschland verfügt über Büros an acht großen deutschen Wirtschaftsstandorten sowie in Brüssel, Hongkong, Moskau, Peking und Shanghai. https://cms.law/de/deu/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1010738/Deltek_Logo.jpgPressekontakt:Deltek Contact: Lauran CacciatoriVice PresidentCorporate Marketing & CommunicationsLauranCacciatori@Deltek.com703.885.9947German Office Contact: Oliver BrueggenDeltek Sales ManagerDüsseldorfOliverBrueggen@deltek.com+49 172 631 1452Original-Content von: Deltek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120897/4512683