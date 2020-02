Die Anleger befinden sich aktuell wieder im absoluten "Risk-On"-Modus. Sichere Anlagen, wie Staatsanleihen und Gold, werden aus den Depots geworfen und dafür wird am Aktienmarkt gekauft, was nicht niet- und nagelfest ist. Heute kann man fast jedes Unternehmen ins Depot holen, egal ob das Investment sinnvoll erscheint oder nicht, denn beinahe alles wird mit nach oben gezogen. - Es ist immer wieder verblüffend zu sehen, wie schnell die Stimmung am Aktienmarkt drehen kann. Positive Nachrichten werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...