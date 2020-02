NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Voestalpine nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Analyst Alan Spence sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer gedämpften Entwicklung im dritten Geschäftsquartal. Das Stahlgeschäft habe sich besser entwickelt als gedacht, das Geschäft mit High Performance Materialien schlechter. Die Jahresziele habe der Stahlkonzern aber bestätigt./ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 02:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2020 / 02:53 / ET



AT0000937503

VOESTALPINE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de